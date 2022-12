Go Parc Herford: Langjähriger Chef ist tot

Obwohl er im Go Parc seit Jahren nicht mehr das Sagen hatte, wird sein Name immer mit dem Herforder Tanz-Tempel verbunden bleiben. Die Discoszene trauert um Michael Büter. Der langjährige Go-Parc-Geschäftsführer ist in dieser Woche plötzlich gestorben. Er wurde 59 Jahre alt.

Michael Büter hat Generationen von Disco-Gängern das Wochenende gerettet. In den 90er Jahren übernahm er die deutschlandweit bekannte Diskothek an der Wittekindstraße, holte etliche Stars ins kleine Herford - unter anderem Destiny's Child, Avicii und Mickie Krause. 2005 wurde er mit dem Disco-Oscar ausgezeichnet, die höchste Ehrung der Branche.

Mitte 2019 und damit kurz vor der Corona-Pandemie machte Michael Büter Schluss. Im Interview sagte er damals: „Ich bin jetzt 55 Jahre alt und mache das mehr als zwei Jahrzehnte. Das geht schon an die Substanz. Und ehrlich gesagt komme ich mit den neuen Trends in der Branche, auch was die Musik betrifft, nicht mehr mit.“

Hinzu kamen immer wieder finanzielle Engpässe. „Wir haben zuletzt wohl auch das falsche Programm gemacht“, gestand er seinerzeit.

Ende März 2018 hatte Michael Büter – er baute einst in Wildeshausen die Fun-Factory auf, eine der größten Diskotheken Deutschlands – mit der Umbenennung von Go Parc in High Club einen Neustart versucht. Doch die Disco kam mit ihm nie wirklich wieder in die Erfolgsspur zurück. „Jetzt sind die jungen Leute dran.“

„Vorreiter und Vorbild für viele in der Branche“

Über die Sozialen Medien artikulieren viele alte Weggefährten ihre Trauer. Und sie würdigen die Verdienste des Verstorbenen. So betont der BDT Discothekenverband über Michael Büter: „Er war ein Vorreiter und Vorbild für viele in der Branche. Oft kopiert und nie erreicht.“

Geschockt zeigt sich das Go Parc-Team. Jochen Roesler, Lukas Kuhlmann und Carsten Kohrs schreiben: „Michael war ein herzensguter Mensch, Freund, Chef, Ratgeber und liebender Vater und hinterlässt ein tiefes Loch. Er hat mehr als 20 Jahre den Go Parc mit viel Leidenschaft betrieben und deutschlandweit bekannt gemacht. Dabei hat er viele Höhen und Tiefen mitgemacht, aber aufgeben war für ihn nie eine Option. Wir alle verdanken Michael unendlich viel. “

Seine Nachfolger bezeichnen ihn als „einen bekanntesten Discotheker der Branche“. Er habe tausenden Menschen einen Arbeitsplatz gegeben, unzählige Karrieren ermöglicht, große Weltstars nach Herford geholt und Millionen Gästen unvergessliche Partys beschert.

Was Büter für seine Umgebung geleistet hat, ist dem Nachruf zufolge kaum zu ermessen: „Er hat die Eventbranche, die Stadt Herford und die gesamte Region über Jahrzehnte geprägt. Michael war ein ein Anpacker, ein Macher, ein Unikat und ein Visionär der alten Schule, der seine Bedürfnisse immer hintenangestellt hat.“