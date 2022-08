Go Parc holt „Layla“ nach Herford

Herford

Der Go Parc beendet am Freitag (5. August) seine Sommerpause. Mit dabei ist ein Mann, der aktuell in aller Munde ist: DJ Robin. Wem der Name noch nicht so häufig über den Weg gelaufen ist, der dürfte eventuell das Lied kennen, mit dem der DJ aktuell große Bekanntheit erlangt. Er steckt hinter dem umstrittenen Mallorca-Hit „Layla“.

Von Angelina Zander