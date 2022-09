Goodbye Queen Elizabeth II.

Im Garten von Familie Uffmann im Herforder Ortsteil Laar weht seit einigen Tagen der Union Jack auf Halbmast. Gerhard Uffmann (74) und sein Sohn Nils (30) zeigen auf diese Weise ihre Anteilnahme am Tod von Queen Elizabeth II., deren Staatsbegräbnis an diesem Montag (19. September) in London stattfindet.

Foto: Peter Monke