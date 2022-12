Gospelchor Injoy sorgt in Hiddenhausen für weihnachtliche Stimmung

Durch die Corona-Pandemie war in den kommenden beiden Jahren an eine solche Veranstaltung nicht zu denken. Begeistert haben Chor und Zuschauer nun an diesem Wochenende das Ende der Pause gefeiert.

Gleich zweimal hat der Gospelchor sein beliebtes Weihnachtskonzert präsentiert, einmal mit Band und einmal „pur“. Sowohl am Freitag als auch am Samstag war die Eilshauser Kirche dabei rappelvoll.

Antina Wehrmann (links) und Diana Spiegel-Muszynski singen das Solo zu "Jesus what wonderful Child" Foto: Annika Tismer

„So schön, dass es wieder möglich ist“, freute sich auch Pfarrerin Renata Pense. Unter dem Motto „Mache dich auf und werde Licht“, begrüßte sie die Anwesenden und hoffte, dass dieser Abend dazu beitragen würde, ein paar Lichtstrahlen abzubekommen. „Denn es ist das Licht, das uns durchlässig werden lässt und auf welches wir uns gerade in der Adventszeit besonders freuen dürfen“, sagte sie.

Chorleiter Marcus Linnemann (rechts) und Michael Klomfaß singen einen venezualischen Song. Foto: Annika Tismer

Ganz unterschiedliche Titel waren es dabei, die für weihnachtliche Stimmung sorgten. „Sie stammen aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Teilen der Welt“, erklärte Chorleiter Marcus Linnemann. So gehörte „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ zu seinen absoluten Lieblingsliedern. Entsprechend viel Freude dürfte es dem Chorleiter bereitet haben, dies erstmals gemeinsam mit dem Chor aufzuführen.

Während es bei diesem Titel, ebenso wie bei „O holy night“ oder „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ eher besinnlich zuging, ließen die Chormitglieder mit „Corramos, Corramos“ venezuelischen Flair in die Kirche einziehen. Gospellastig war vor allem die zweite Hälfte des Konzerts, in der Injoy mit Songs, wie „In the sanctuary“ oder „Window of hope“ begeisterte.

Und auch in diesem Programmblock durften einige neue Titel nicht fehlen. Mit „Why we sing“ und „Du bist das Licht“ beeindruckten die Chormitglieder die Anwesenden. Da konnte selbst eine kleine technische Panne gleich zu Beginn des Konzerts der guten Stimmung keinen Abbruch verleihen, zumal die Probleme auch schnell und mit etwas Humor gelöst wurden: Der kurzzeitig nicht vorhandene Strom war nach wenigen Minuten wieder da und das Konzert konnte mit kleiner Verzögerung fortgesetzt werden.