Greyhound George bringt den Blues in HudL

Konzert am Samstag (22. Oktober) im Herforder Bürgerzentrum

Herford

Der Blues übersetzt das ganz normale Leben in Musi und Blues ist das Leben von Greyhound George. Am Samstag, 22. Oktober, ist der Künstler im Haus unter den Linden (HudL) in Herford zu erleben. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.