Große Heckmanns-Ausstellung in Herford geplant

Der Todestag des Herforder Künstlers Jürgen Heckmanns jährt sich am 20. Januar zum dritten Mal. Eine große Ausstellung im Elsbachhaus soll an den Bildhauer und Filmemacher erinnern.

Kulturbeutel will Arbeiten des 2019 gestorbenen Künstlers im Elsbachhaus zeigen

Jürgen Heckmanns (1939 - 2019) war ein Gestalter des Fragilen, der die Vergänglichkeit seiner Kunst in Kauf nahm. Eine Ausstellung im Elsbachhaus soll zu seinem dritten Todestag an den Künstler erinnern.

Initiator ist der Verein Kulturbeutel, der regelmäßig Ausstellungen in der Treppenhaus-Galerie des Elsbachhauses veranstaltet. Mit den Arbeiten von Heckmanns wolle man das ganze Gebäude bespielen, kündigt Kulturbeutel-Chef Roger Oldemeier an. Eröffnet werden soll die Ausstellung mit einer Laufzeit von zwei Monaten am 21. Januar.