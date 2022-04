Großeinsatz am Bahnhof in Herford: Flüchtlinge in schlechtem Zustand

Familie aus der Ukraine war in ICE in Richtung Ruhrgebiet unterwegs

Herford

Von einem sogenannten Massenanfall an Verletzten sind die Rettungskräfte am Dienstagabend am Bahnhof in Herford ausgegangen. Mehrere Flüchtlinge aus der Ukraine hatten in einem ICE in Richtung Ruhrgebiet über Unwohlsein geklagt.

Von Bernd Bexte und Christian Müller