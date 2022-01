Grüne fordern mobile Impfangebote

Eine aktivere Rolle in der Pandemiebekämpfung erwartet die Ratsfraktion von Bündnis90/Die Grünen von der Herforder Stadtverwaltung.

Ratsfraktion sieht Herforder Stadtverwaltung in der Pflicht

Mobile Impfangebote fordert die Ratsfraktion Bündnis90/Die Grünen in Herford. Die Stadtverwaltung müsse angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen eine aktivere Rolle bei der Pandemiebekämpfung einnehmen, heißt es in einer Stellungnahme der Fraktion.

Hierzu erklären die grünen Sozialausschussmitglieder Sabine Gätjen und Johannes Ridderbusch: „Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie in Herford können wir nur mit großer Besorgnis zur Kenntnis nehmen. Deshalb soll die Stadtverwaltung kurzfristig Kontakt mit dem Kreisgesundheitsamt aufnehmen, um zeitnah mobile Impfangebote und -aktionen in der Hansestadt zu ermöglichen.“

"Nicht zufriedenstellende Impfquote"

Das Infektionsgeschehen in Herford nehme auch nach Informationen des Kreis-Gesundheitsamtes beunruhigende Ausmaße an. „Die aktuellen Inzidenzwerte weisen eine steigende Tendenz auf; sie sind auch auf die nicht zufriedenstellende Impfquote bei uns zurückzuführen“, heißt es in der Stellungnahme.

Aufsuchende Impfangebote und lokale Impfaktionen hätten in anderen Kommunen eine deutliche Steigerung der Impfquote und damit auch eine Entlastung der klinischen Versorgung ermöglicht.