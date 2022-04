Grünes Band aus Blumen und Bäumen

Mehr als 30 Pflanzenkübel sollen ab Mai in der Fußgängerzone Herford aufgestellt werden und für mehr Aufenthaltsqualität sorgen

Herford

Die Forderung nach mehr Grün in der Herforder Innenstadt gibt es schon lange. Zuletzt hatten sich die Herforderinnen und Herforder im Zuge einer Onlinebefragung mehr Begrünung in der Fußgängerzone gewünscht. Ab kommenden Monat will die Stadt zwischen Lübberstraße und Gänsemarkt mehr als 20 Blumenkübel und etwa zehn Baumkübel aufstellen.

Von Ralf Meistes