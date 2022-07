H2O-Mitarbeiterinnen verpassen Einzug ins Finale

Herford

Die eine will noch mal, die andere hat nach drei Teilnahmen an der Deutschen Meisterschaft genug vom Wettbewerbstrubel: Alexandra Bansmann und Tina Meier-Schlabeck vom H2O ziehen nach der Teilnahme an der Deutschen Aufgussmeisterschaft in ihrer Heimat unterschiedliche Resümees.

Von Angelina Zander