Heftige Debatte über teuren Brückenbau in Herford

Fast 330.000 Euro für den Neubau einer Brücke über einen schmalen, namenlosen Bach in Schwarzenmoor: Die Berichterstattung über die Pläne der Stadtverwaltung haben in den sozialen Medien eine Debatte ausgelöst.

Wie berichtet, ist die 24 Meter lange Holzbrücke so marode, dass die Stadt Herford sie noch in diesem Jahr abreißen lassen will. Die Brücke liegt an einem Wanderweg zwischen der Schwarzenmoorstraße und der Vlothoer Straße.