Heinze-Gruppe meldet Insolvenz an

Halbleiterkrise in Autobranche trifft Herforder Zulieferbetrieb

Herford

Der Chipmangel in der Automobilbranche trifft ein Herforder Zulieferunternehmen. Die Heinze-Gruppe, Kunststofftechnik-Spezialist an der Eupener Straße, meldet Insolvenz an. Allein im Kreis Herford sind mehr als 420 Mitarbeiter betroffen, konzernweit sind es 730 Mitarbeiter.

Von Stephan Rechlin