„Ich bin schon lange Kundin bei der Tafel“

Weil ihre Mutter früh gestorben und ihr Vater im Krieg war, wuchs Helga bei ihrem Onkel und ihrer Tante in Hamburg auf. „Ich weiß noch, dass ich im Wald Pilze und Beeren gesucht habe, damit wir etwas zu essen hatten. Da war ich vielleicht zehn Jahre alt.“ Damals hätten sich viele Menschen gegenseitig geholfen: „Wenn jemand hörte, dass es irgendwo etwas zu kaufen oder zu tauschen gab, hat er das weitererzählt. Es gab eine große Solidarität.“

Helga Hindemiths Vater kehrte als Deserteur aus dem Krieg zurück. Er war ein politischer Mensch, und seine Tochter trat in seine Fußstapfen. Die Hamburgerin, die nach dem Besuch einer Handelsschule bei einem Steuerberater arbeitete, wurde Mitglied im „Ständigen Kongress gegen die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik“, der 1958 gegründet wurde. Sie lernte ihren Mann kennen und heiratete ihn, bevor beide nach Köln zogen. Dort arbeitete Helga Hindemith als Schulsekretärin, und ihr Mann, ein Jurist, hatte eine Stelle bei der Deutschen Friedensunion, einer linken Kleinpartei. „Später machte ich eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Ich wollte nach Palästina gehen und den Menschen dort helfen.“

Viel Geld hatte die Herforderin nie

Doch es kam anders. Eine Freundin, die sie als Kind in Hamburg im Luftschutzbunker kennengelernt hatte, hatte es nach Hiddenhausen verschlagen, wo sie für den Paritätischen Hauspflegeverein alte Menschen in deren Wohnungen betreute. „Das war eine sehr dankbare Aufgabe, und ich bin nach meiner Scheidung nach Herford gezogen, um auch in der häuslichen Pflege zu arbeiten.“ Es seien ganz andere Zeiten gewesen damals. „Wir konnten uns in Ruhe um die Alten kümmern und uns mit ihnen unterhalten. Uns saß niemand im Nacken.“ Das habe sich später geändert: „Als in der Pflege festgelegt wurde, welche Aufgabe man in wie vielen Minuten zu erledigen hat, war das nicht mehr mein Beruf.“ 1997 ging Helga Hindemith in Rente, mit 63 Jahren.

Viel Geld hatte die Herforderin nie, aber das hat nicht dazu geführt, dass sie sich eingekapselt hätte. Die 87-Jährige engagiert sich bis heute unter anderem in der AWO, sie besucht die Frauenschreibwerkstatt, sie ist in der Deutschen Friedensgesellschaft aktiv, sie macht in einer Herzsportgruppe mit und erinnert sich gerne daran, zu den Gründern des Rockfestivals „Umsonst und Draußen“ in Vlotho gehört zu haben. Helga Hindemith malt, sie schreibt Gedichte, und sie liest. Heine, Shakespeare, Che Guevara. Man findet sie auf Ostermärschen oder bei „Fridays for Future“, und sie engagiert sich in der Verdi-Seniorengruppe. „Wir sind wahrscheinlich die politischste Seniorengruppe im ganzen Kreis“, lacht die 87-Jährige.

„Die wissen bei der Tafel, dass ich Vegetarierin bin“

Als sie vor Jahren noch gut zu Fuß gewesen sei, sei sie einmal in der Woche zum Mittagstisch der Diakonie gegangen, erzählt die Herforderin, die neben einer kleinen Rente Wohngeld bekommt. „Es war schön, dort andere Menschen zu treffen und sich auszutauschen.“ Außerdem ging Helga Hindemith einmal in der Woche zur Tafel und packte dort Gemüse, Obst und Brot in ihren Trolley. „15 Jahre war ich dort Kundin. Dann führte die Tafel einen Lieferdienst für alte Menschen wie mich ein, und deshalb bekomme ich meine Sachen seit zwei Jahren nach Hause gebracht.“

In der roten Plastikkiste, die der Ehrenamtler Jörg Depenbrock heute in die Dachgeschosswohnung der Herforderin getragen hat, sind Pastinaken, Rosenkohl, Porree, Kartoffeln, eine Steckrübe, Kohlrabi, Radies­chen, Pflaumen, Feigen, eine Dose Mandarinen. Pralinen und zwei Becher Joghurt. „Die wissen bei der Tafel, dass ich Vegetarierin bin“, sagt die Rentnerin und lacht, während sie die Lebensmittel in ihrer kleinen Küche verstaut. „Schauen Sie mal, wie gut das Gemüse noch aussieht!“, sagt sie. „Mit den Sachen komme ich mindestens eine Woche hin, das hilft mir sehr.“ Sie koche meistens für zwei Tage – das spare Strom. Zwei Euro hat die 87-Jährige für die Lebensmittel bezahlt. Ein Obolus, den die Tafel angesichts hoher Energie- und Spritkosten nötiger braucht denn je.

„Wenn es die Tafel nicht gäbe, fiele es mir schwer, über den Monat zu kommen“, sagt die Rentnerin. „Manche Menschen fühlen sich schuldig daran, dass sie arm sind, und sie verschweigen deshalb, dass sie zur Tafel gehen. Ich finde das nicht richtig, aber so sind die Gefühle eben. Manche schämen sich einfach.“

Ihr Traum: eine sozialistische Gesellschaft

Trotz ihrer Situation hat die 87-Jährige nie den Blick fürs große Ganze verloren. „In Deutschland sind zwar Hunderttausende auf die Tafeln angewiesen, aber in anderen Teilen der Welt gibt es doch noch ganz anderen Hunger. In Afrika zum Beispiel oder in Südamerika. Nein, der Hunger ist nicht aus der Welt – leider“, sagt die Rentnerin und wirkt nachdenklich. Ihr Traum sei eine sozialistische Gesellschaft, erzählt sie. In der die Ungleichheit beseitigt sei und soziale Gerechtigkeit herrsche, fährt Helga Hindemith fort. „Aber ich muss zugeben, dass ich kein Land kenne, in dem das funktioniert.“

Ihre Freude am Leben und ihre positive Grundeinstellung schmälert das aber nicht. „Jetzt stehen erstmal die Weihnachtsfeiertage vor der Tür, an denen ich zu meiner Familie reisen werde. Ich habe zwei Kinder, drei Enkel und eine Urenkelin und freue mich schon, alle wiederzusehen!“