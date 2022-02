Herbert Herrmann: Er ist wieder da

Zwei Varianten von Theaterspielzeiten gibt es in Herford – die eine mit dem ewigen Charmebolzen Herbert Herrmann, die andere ohne ihn. In der kommenden Saison werden der 80-Jährige und seine Ehefrau Nora von Collande wieder dabei sein.

Unverwüstlich: Herbert Herrmann und Nora von Collande kommen mit „Alles was sie wollen“ am 23. Oktober nach Herford.

Zu sehen sind sie in dem Stück „Alles was sie wollen“. Die Aufführung der „Komödie am Kurfürstendamm“ ist Teil des Programms, das Theaterleiter Karl-Heinz Rohlf im Kulturbeirat vorgestellt hat.