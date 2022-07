Herford: Abteistraße wird gesperrt

Die kommende Woche bringt für die Herforder Autofahrer in der Innenstadt Änderungen mit sich. So wird die Abteistraße ab Montag, 1. August, voll gesperrt. Weiterhin wird die Baustelle „Auf der Freiheit“ aufgehoben.

Wie bekannt, werden zurzeit die Versorgungsleitungen rund um das Herforder Rathaus erneuert. Am kommenden Montag beginnt nun der letzte Bauabschnitt, der unter anderem vorsieht, dass die Abteistraße dafür noch einmal für etwa vier Wochen voll gesperrt werden muss.

Die gute Nachricht, so die Stadt Herford: Die Arbeiten „Auf der Freiheit“ werden an diesem Freitag fertiggestellt, so dass hier der Verkehr wieder ungehindert fließen kann. Während des Wochenendes 30./31. Juli ist die Ein- und Ausfahrt aus/in die Abteistraße noch möglich.

Der Münsterkirchplatz bleibt auch in diesem Bauabschnitt für den Verkehr offen und ist als Umleitung ausgeschildert. Für die Kunden der Sparkasse bleibt die Zufahrt zur Tiefgarage erhalten.

Die bisherigen Arbeiten an der Abteistraße waren Anfang Juli unterbrochen worden, um den Bauabschnitt „Auf der Freiheit“ noch während der Sommerferien abzuschließen, da dies eine Hauptverkehrsader ist. Nun werden die Arbeiten an der Abteistraße wieder aufgenommen.