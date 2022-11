Herford: Abwassergebühren steigen

Damit würden sie von jetzt 4,31 €/m³ auf 4,96 €/m³ steigen. Die Gebühr für Niederschlagswasser hingegen könnte um 0,04 € pro Kubikmeter von 1,02 €/m³ auf 0,98 €/m³ gesenkt werden. Über eine entsprechende Vorlage entscheidet der IAB Immobilien- und Abwasser Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 7. Dezember.

„Die Erhöhung der Gebühren bedauern wir sehr, aber als Betreiber des Kanalnetzes und der Kläranlage müssen wir auf die immens gestiegenen Preise für Materialien und Energie reagieren“, sagt der Betriebsleiter Alexander Bansemer. „Die Kosten für die Chemikalien, die wir zum Beispiel für die 4. Reinigungsstufe brauchen oder für den Abbau von Phosphor, haben sich quasi verdoppelt. Dazu kommen die hohen Energiekosten, die uns ja auch treffen. Ohne Strom und Chemikalien können wir die Kläranlage nun einmal nicht betreiben.“

Material und Energie teuer

Durch die Preissteigerungen für Material und Energie liegen die Mehrkosten für den Abwasserbetrieb in 2023 bei knapp 4 Millionen Euro. „Die geplante Strompreisbremse von den aktuell vorgeschlagenen 40 Cent könnte eine Entlastung bringen, die wir dann natürlich auch an die Kundinnen und Kunden zurückgeben werden, aber das müssen wir abwarten, wie hoch der Cent-Preisdeckel nun tatsächlich wird“, so Alexander Bansemer.

Bezogen auf einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt würde die Erhöhung der Abwassergebühren zu einer Mehrbelastung von ca. 109 Euro im Jahr führen. Erst im Mai dieses Jahres hatte das Oberverwaltungsgericht Münster in einem Urteil die von NRW-Kommunen seit Jahren erhobenen Abwassergebühren als zu hoch kritisiert und die Bescheide für rechtswidrig erklärt. Daraufhin hat die NRW-Landesregierung reagiert und inzwischen einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Berechnungsgrundlage für die Kommunen auf eine neue rechtliche Grundlage stellt.

Kommunalabgabengesetz

Das Kommunalabgabengesetz (KAG) des Landes ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber die Stadt Herford hat die Abwassergebühren jetzt bereits nach der angekündigten neuen Berechnungsgrundlage kalkuliert. „Die Abrechnungsbescheide für 2022 gehen deshalb alle, aufgrund der sich verändernden Rechtsgrundlage, unter Vorbehalt raus. Das bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger keinen Widerspruch einlegen müssen“, sagt Stadtkämmerer Jochen Strieckmann. „Sobald das Urteil des OVG rechtskräftig ist, werden die Bescheide korrigiert.“