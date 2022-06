Herford: Badegäste retten Kind (2) im Freibad vor dem Ertrinken

Am Samstagmittag hat es im Freibad Im Kleinen Felde in Herford einen Badeunfall gegeben. Ein zweijähriges Kind drohte zu ertrinken, wurde aber von Badegästen gerettet.

„Glimpflich“ ist der Badeunfall im Freibad Im Kleinen Felde in Herford ausgegangen, das hatte Markus Diering, Betriebsleiter der Freizeiteinrichtungen, am Sonntag im Gespräch mit dieser Zeitung gesagt. Am Montagnachmittag schildert er, was am Wochenende im Freibad passiert war. Zunächst hatte Diering von einer Reanimation eines Kindes gesprochen.