Herford bekommt Gelbe Tonnen

Bis spätestens Ende März sollen die knapp 17.500 Behälter ausgeliefert sein, so der Zeitplan. Ein Aufkleber an der Tonne informiert darüber, zu welcher Adresse der Behälter gehört.

„Unsere Bitte ist, dass die Hausbewohnerinnen und Hausbewohner die Tonnen vom Bürgersteig herunternehmen, sobald die Behälter angeliefert werden“, sagt Wolfgang Rullkötter, Geschäftsführer der Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen (SWK), die für die Entsorgung der Gelben Tonne zuständig ist. „Befüllt werden sollen die Tonnen aber bitte noch nicht sofort.“

Die erste Leerung erfolgt im April. Bis dahin müssen weiterhin die Gelben Säcke genutzt werden. Für Fragen zur Gelben Tonnen hat die Firma Berg eine Servicenummer 05223/9966900 und eine E-Mail-Adresse eingerichtet: info@gelbetonne-herford.de. Weitere Infos gibt es unter www.gelbetonne-herford.de.

In der Gelben Tonne werden Kunststoffe, Verbundstoffe und Metalle entsorgt, also genau das, was auch in den Gelben Sack gehört: also Konservendosen, Senftuben oder Spraydosen ja, aber sonstige Eisenwaren nein.