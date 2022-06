Herford: „Der italienische Barry White“ gibt sich die Ehre

Erleichterung und Freude sind am Freitagabend mit Händen zu greifen. Ein lauer Sommerabend, ein ausverkauftes Konzert, ein internationaler Star, ein erwartungsfrohes Publikum. Das Musik-Kontor Herford feiert sein zehnjähriges Bestehen auf dem Käthe-Elsbach-Platz. Ralf Hammacher, Vorsitzender des Vereins, sagt kurz vor Beginn des Auftritts auf der Bühne, was er und das Team nach zwei Corona-Jahren in diesem Augenblick fühlen: „Das ist ein Gottesgeschenk.“

Wie von Gott gegeben klingt auch die Stimme des Sängers. An Mario Biondi hängt das Etikett „Der italienische Barry White“. Ob Zufall oder nicht: Bevor der sizilianische Soulinterpret mit seiner erstklassigen Band auf die Bühne kommt, schallt als letzter Song „Can’t get enough of your love, Babe“ aus den Lautsprechern. Biondi startet ganz italienisch mit der Canzone „Qui con te“ (Hier bei Dir) und legt den ersten Gänsehautmoment nach: eine Coverversion – nein, nicht von Barry White – von Marvin Gayes „What’s going on“.