Herford: Einbrecher dringen in zwei Pizzerien ein

Gleich drei Mal haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in Herford in Bahnhofsnähe zugeschlagen. Der oder die Täter drangen zunächst in zwei Pizzerien ein und warfen dann in einem Geschäft für Sicherheitstechnik mit einem Gullideckel die Eingangstür ein, teilt die Polizei mit.

Insgesamt drei Einbrüche in der Nacht zu Sonntag in Bahnhofsnähe

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei brachen Unbekannte die Terrassentür einer Pizzeria an der Schillerstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Der Inhalt wurde teilweise auf dem Boden im Lokal verteilt.

Die Täter nahmen augenscheinlich aus dem Thekenbereich einen Laptop und eines Musikbox mit. Beide elektronischen Geräte konnten am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Herderstraße aufgefunden werden.

Im selben Tatzeitraum von Samstagabend 3 Uhr bis zum Sonntagmorgen drangen Täter in ein Pizzageschäft am Bahnhofsplatz ein. Die Unbekannten warfen augenscheinlich die Glasscheibe der Eingangstür ein und gelangten in das Innere des Lokals. Hier durchwühlten sie das Inventar und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe aus einer Kasse. Anschließend flüchteten sie aus dem Objekt in unbekannte Richtung.

An der Fürstenaustraße kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Firma für Sicherheitstechnik. Hier wurde die Eingangstür augenscheinlich mittels eines Gullideckels eingeschlagen um in das Objekt zu gelangen. Ob die Täter durch die Tür in das Objekt gelangten oder es bei einem Versuch blieb, müssen die weiteren Ermittlungen aufzeigen.

Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Videomaterial und Spurensicherung begonnen und ist auf der Suche nach weiteren