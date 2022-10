Herford: einstimmiges Votum für Baumpflanzung

Trotz Anwohnerprotesten sollen in der Straße Am Schildkamp Bäume gepflanzt werden. Einstimmig haben die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses am Mittwochabend den Vorschlag der Stadtverwaltung gutgeheißen.

Bei einem Ortstermin Am Schildkamp in Herford kamen am vergangenen Donnerstag Anwohner und Ausschussmitglieder ins Gespräch. Dabei äußerten viele Anlieger Kritik, da durch die Pflanzung zahlreiche Parkplätze wegfielen.

Wie viele Bäume nun in der Stichstraße zwischen Ahmser Straße und Lockhauser Straße gepflanzt werden und an welchen Stellen, das soll in weiteren Gesprächen mit den Anwohnern erörtert werden. Die Bauverwaltung hatte vorgeschlagen, je zehn Bäume links und rechts der Straße Am Schildkamp zu pflanzen.