Herford: Fahrgast wirft Cola-Dose an Bus

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Ein wütender Fahrgast hat nach Angaben der Polizei eine Dose auf einen Bus geworfen. Kurze Zeit zuvor war der Mann mit dem Busfahrer in einen verbalen Streit geraten und aus dem Bus geworfen worden.

Auf einen Bus wurde in Herford eine Dose geworfen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.50 Uhr, teil die Polizei mit. Ein Bus der Linie S6 fuhr demnach auf dem Ortsieker Weg.

Kurze Zeit zuvor hatte ein etwa 30-jähriger Mann mit schwarzen Haaren mit dem Busfahrer einen verbalen Streit angefangen. Der Busfahrer verwies den schlanken Mann mit schwarzer Hose und einer schwarzen Trainingsjacke an der Haltestelle Ortsieker Weg aus dem Bus, weil er sich nicht entsprechend im Bus benommen hatte.

Zu diesem Zeitpunkt waren etwa zehn Fahrgäste im Bus. Der Bus setzte seine Fahrt über die Magdeburger Straße auf die Mindener Straße fort. In Höhe der Hausnummer 155 knallte es auf einmal laut am Bus und der Fahrer machte eine Vollbremsung. Dabei kam kein Fahrgast zu Schaden.

Bei der Begutachtung des Geschehens stellte der Fahrer fest, dass der zuvor verwiesene Mann eine Cola-Trinkdose gegen die Fahrerscheibe geworfen hatte. Der Mann lief davon. Er trug eine FFP2-Maske, wie während der Fahrt zuvor vorgeschrieben.

Wer kann der Polizei in Herford Hinweise geben?

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 erbeten.