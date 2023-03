Herford: Falsche Monteure erbeuten Schmuck im Wert von 18.000 Euro

Ihre Gutgläubigkeit ist einer Rentnerin in Herford zum Verhängnis geworden: Im Vertrauen, einen echten Installateur vor sich zu haben, ließ die 82-Jährige einen Fremden in ihre Wohnung. Wenig später stellte sie fest: Schmuck im Wert von 18.000 Euro ist weg.

Rentnerin (82) wird Opfer in ihrer Wohnung

Trickbetrüger haben in Herford eine Rentnerin übers Ohr gehauen und Echtschmuck (Symbolbild) im Wert von 18.000 Euro gestohlen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich dieser Trickbetrug am Freitag, 3. März, gegen 11.50 Uhr. Die Behörde hat den Tatablauf rekonstruiert.

Demnach wurde die 82-Jährige vor ihrer Wohnung der städtischen WWS in der Straße Renntormauer gegenüber dem Mathilden-Hospital von dem angeblichen Monteur angesprochen – mit dem Hinweis, er müsse in Folge eines Wasserrohrbruchs den Wasserdruck in ihrer Wohnung prüfen.

„Die Frau war zunächst skeptisch, wurde von dem ihr unbekannten, etwa 55 Jahre alten Mann jedoch überzeugt und ließ ihn in die Wohnung“, sagt Polizeisprecherin Julia Dowe. Doch genau das hätte sie lieber nicht getan.

Die Tat ereignete sich in einer Wohnung eines WWS-Gebäudes in der Straße Renntormauer gegenüber dem Mathilden-Hospital. Foto: Moritz Winde

Gemeinsam „kontrollierten“ sie die Wasserhähne in Küche und Bad, ehe der Mann die Wohnung verließ. Kurz darauf fiel der 82-Jährigen ein Taschentuch auf dem Fußboden in der Nähe ihrer Schlafzimmertür auf, sodass sie nach dem Rechten sah.

Dann der Schock: Aus dem Schlafzimmer wurden diverse Schmuckstücke, darunter zwei Eheringe, mehrere Ketten und Armbänder sowie Uhren entwendet. Die Schmuckstücke haben einen Wert von etwa 18.000 Euro. Neben dem hohen materiellen Schaden schmerzt obendrein der ideelle Verlust.

So sah der Täter aus

Die Polizei vermutet, dass ein zweiter Täter eine Rolle spielt. Während die Frau mit dem etwa 1,70 Meter großen Mann – er hatte kurze dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild – in der Wohnung war, hat mutmaßlich ein Komplize die Wohnung betreten und den Schmuck gestohlen.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die am Freitag gegen etwa 11.50 Uhr im Bereich der Straße Renntormauer etwas Auffälliges beobachtet haben, sich auf der Leitstelle unter 05221/8880 zu melden.