Herford: Feuerwehr trainiert für Waldbrand im Stuckenberg

Herford

In den letzten besonders trockenen Sommern sind Waldbrände auch in Deutschland zu einer immer größeren Gefahr geworden. Mit einer umfangreichen Übung übten der Löschzug Herford-Mitte und die Löschgruppe Schwarzenmoor zusammen mit dem Katastrophenschutz des Bundes und vielen weiteren Einsatzkräften aus dem Kreis am Samstag das Bekämpfen solcher Waldbrände im Stuckenberg.

Von Niklas Gohrbandt