Herford: Gottesdienst zur Befreiung von Auschwitz

Organist Wolf-Eckart Dietrich sorgt in der Jakobikirche für die musikalische Begleitung

Herford

Mit einem Gottesdienst in der Jakobikirche gedenkt am Samstag, 28. Januar, die Evangelische Kirchengemeinde Herford Mitte der Schoah, Beginn ist um 18 Uhr. Anlass ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 78 Jahren, am 27. Januar 1945.

Von Stefan Wolff