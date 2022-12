Herford: Gottesdienste nach Weihnachten in Gemeindehäusern

Auch die Kirchengemeinden leisten ihren Beitrag zur Energieeinsparung. Während überall die Grundtemperatur in den Gotteshäusern gesenkt wird, geht die Emmaus-Gemeinde noch einen Schritt weiter. Nach Weihnachten weicht sie mit den Gottesdiensten in die Gemeindehäuser aus. Eine Ausnahme bildet die Thomaskirche.

Energieeinsparung: Emmaus-Gemeinde geht neuen Weg - andere Gemeinden halten an Kirch-Gottesdiensten fest

In der Marienkirche sollen auch künftig Gottesdienste stattfinden. Pfarrerin Frauke Wagner: „Nach zwei Corona-Wintern war es uns wichtig, die Kirche offen zu lassen.“

Bei den Evangelischen Kirchen in der Innenstadt ergibt sich ein differenziertes Bild. Unverändert bleibt die Situation in der Johanniskirche. Denn sie verfügt übergar keine Heizung. Im Münster wird die Grundtemperatur vom 1. Januar an auf elf Grad gesenkt. Derzeit liege sie bei 15 bis 16 Grad, sagt Pfarrer Johannes Beer.