Herford hat ein neues Steakhouse

Herford ist seit Kurzem um ein gastronomisches Angebot reicher: Am Münsterkirchplatz hat das „Steakhouse by Ilvi“ eröffnet. Dort steht der Chef selbst am Herd.

Ilvija Isma ist der Inhaber des "Steakhouse by Ilvi" am Herforder Münsterkirchplatz.

Entrecote, Rumpsteaks, Filet oder Tomahawk Steaks vom argentinischen Rind bietet das vor Kurzem neu eröffnete „Steakhouse by Ilvi“ am Münsterkirchplatz (Auf der Freiheit 2) seinen Gästen an. Doch das ist noch nicht alles. So gibt es auf der Speisekarte auch Pute oder Hähnchen, Pasta, vegane und vegetarische Gerichte sowie Salate.