Herford: mehr Kontrollen in Innenstadt

Herford

Um für mehr Sicherheit in der Herforder Innenstadt zu sorgen, soll künftig in der City-Wache am Alten Markt eine Person mehr arbeiten. Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss von CDU und SPD, der am Freitag, 3. März, im Rat verabschiedet werden soll, wird eine weitere Stelle in der Ordnungsbehörde geschaffen.