Herford: Munition in altem Kühlschrank entsorgt

Zum Glück wurde die Munition rechtzeitig bemerkt, denn ansonsten wäre es bei der Entsorgung höchstwahrscheinlich zu Explosionen gekommen. Dabei werden nicht nur Geräte beschädigt, es besteht auch Verletzungsgefahr, so die Stadt Herford.

Anhand dieses extremen Beispiels möchte die SWK noch einmal darauf aufmerksam machen, dass bestimmte Gegenstände nicht einfach in den Müll geworfen werden dürfen. So gehören zum Beispiel Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus wie Smartphones nicht in die Mülltonne, denn sie können zu Bränden in den Entsorgungsfahrzeugen oder Entsorgungsanlagen führen. Das gilt auch für Batterien.

Bei falscher Entsorgung kann es zu Bränden kommen

Ebenfalls dürfen über die kommunale Hausmüllsammlung und über den SWK Wertstoffhof keine Sonderabfälle wie Autobatterien, Holzschutzmittel, Altöl bzw. grundsätzlich keine flüssigen Abfälle jeglicher Art entsorgt werden. Was genau, wo entsorgt werden kann, kann auf der Internetseite der Stadt Herford unter dem Punkt „Abfall-ABC“ nachgesehen werden: www.herford.de/abfall.

Die fachgerechte Entsorgung sei auch aus Umweltschutzgründen wichtig, denn nur so könne das Material recycelt werden. Und sollte jemand nicht sicher sein, wohin mit ungewöhnlichem Müll, insbesondere bei Sonderabfällen, dann kann die SWK (05221/189950) bzw. der Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford (05221/132232) beratend helfen.