Herford: Neuer Blitzer an der Grundschule Herringhausen

Rekordmessstelle am Westfalenring in Enger löst dieses Jahr 7030 Mal aus - 2021 wurden nur 579 Raser geknipst

Herford

Wer sich an der Grundschule in Herringhausen nicht an Tempo 30 hält, der tappt ab jetzt in die Blitzerfalle. Die Säulenanlage steht dort zwar schon ein paar Tage länger, ist aber erst seit diesem Montag (12. Dezember) scharfgeschaltet.

Von Kathrin Weege