Herford: Polizei sucht Brandstifter in der Nordstadt

Gleich zweimal wurden Feuerwehr und Polizei in den vergangenen zwei Tagen zu Feuern in der Herforder Nordstadt gerufen.

An der Quedlinburger Straße wurden zwei Mülltonnen in Brand gesetzt und neben diese Bänke gezogen.

Am Dienstagmittag (20. Dezember) gegen 12.45 Uhr wurde ein brennender Kinderwagen in einer Tiefgarage an der Magdeburger Straße gemeldet. Der Kinderwagen, sowie eine brennende Euro-Palette und Müllreste konnten durch die Feuerwehr Herford gelöscht werden, teilt die Polizei mit.

Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Personen die Gegenstände zusammenstellten und in Brand setzen. Durch das Feuer wurden zudem noch mehrere Leuchtstoffröhren beschädigt.

In der Nacht zu Mittwoch (21. Dezember) musste die Feuerwehr gegen 4.30 Uhr einen weiteren Brand in unmittelbarer Nähe, an der Quedlinburger Straße, löschen. Hier wurden zwei Mülltonnen in Brand gesetzt, die unmittelbar neben einem Wohnhaus standen. Die Mülltonnen wurden vom ursprünglichen Abstellort weggezogen und neben eine metallische Sitzbank gestellt.

Dort wurden sie in Brand gesetzt. Der Schaden von beiden Bränden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei Herford bittet um weitere Hinweise zu den Bränden: Wer hat an den Tatorten oder in der Nähe Personen beobachtet und kann Angaben zu diesen machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221/8880 entgegengenommen.