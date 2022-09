Herforder Polizisten unter Vergewaltigungsverdacht

Landrat Müller stoppt in letzter Minute Verbeamtung auf Lebenszeit

In einer Feierstunde im Herforder Kreishaus wollte Landrat Jürgen Müller (SPD) am 1. September etwa 20 Polizisten ihre Urkunden für die Verbeamtung auf Lebenszeit überreichen. Doch Minuten vorher fuhren Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Bielefeld in einem Zivilwagen vor. Sie informierten den Landrat, dass gegen einen der Polizisten ermittelt werde. Sie sollen das Handy des Beschuldigten sichergestellt haben, und seine Urkunde wurde ihm nicht ausgehändigt.