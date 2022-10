Herford: Riesiger Weihnachtsbaum auf dem Alten Markt

Herford

Etwa 20 Meter hoch ist die Tanne, die seit Samstag auf dem Alten Markt steht und die in drei Wochen mit dem Licht von etwa 3000 LED Leuchten dem „Herforder Weihnachtslicht“ Glanz verleihen wird. Am Samstagmorgen stand der Baum noch in einem Garten in der Lutherstraße, bevor er dann gefällt und auf einen Schwertransporter geladen wurde.

Von Stefan Wolff