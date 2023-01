Herford: Spenden für  Wiederaufbau des verwüsteten Kindergartens

Die Verwüstung des Waldkindergartens am Wüstener Weg sorgt weiterhin für Gesprächsstoff - und Arbeit. Obwohl die Elternschaft bei Reinigung und Renovierung tatkräftig hilft, gelingt es nicht, den Kindergarten wie geplant am Mittwoch, 4. Januar, wieder zu öffnen. „Wir haben den Termin um einen Tag verschoben“, sagt Nadine Vaal, die stellvertretende Leiterin.

Vandalismus am Waldrand - Wiedereröffnung muss um einen Tag verschoben werden

Ratlos über die Motive, die zum Vandalismus geführt haben, aber nicht tatenlos: Eltern und Kindergartenleitung sorgen dafür, dass es am Donnerstag wieder losgehen kann.

Die Polizei hat den entstandenen Sachschaden auf etwa 5000 Euro geschätzt. Leider versichere keine Versicherung dieser Welt ein paar am Waldrand stehende Bauwagen gegen Vandalismus, schreibt Marcel Schieskow, dessen Sohn den Kindergarten „Unterm Blätterdach “besucht.

Aus diesem Grunde initiierte er unter dem Titel „Wiederaufbau Kindergarten nach Vandalismus“ eine Spendenkampagne, die bereits am Dienstagnachmittag etwa 2500 Euro eingebracht hat.

Dem Aufruf hinzugefügt hat Schieskow den Artikel, der am Dienstag im HK erschienen ist. In ihm ist die Rede von einer bisher nicht gekannten Dimension des Vandalismus. Zwar ist der am Waldrand gelegene Bauwagen-Kindergarten immer mal wieder von Zerstörung heimgesucht worden, aber nie derart krass. Die noch unbekannten Täter hatten mit einem Feuerlöscher herumgesprüht, hatten Türen aufgebrochen und Stützbalken gezielt zersägt.

Ein Teil der vom Feuerlöscher in Mitleidenschaft gezogenen Dinge im Bauwagen kann gereinigt werden. Aber es kommen laut Nadine Vaal auch Neuanschaffungen wie zum Beispiel Teppiche hinzu.

Aufgefallen war der Schaden am Neujahrstag. Es ist somit davon auszugehen, dass die unbekannten Täter Silvester in dem Bereich unterwegs waren. Eine Gruppe junger Männer soll sich dort aufgehalten haben. Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Polizei unter Tel. 05221/8880 wenden.