Herford: Tannenverkauf für bedürftige Familien

Seit 2017 gehört sie in Herford zur Adventszeit dazu: Mit ihrer Sieben-Sonnen-Aktion verkauft die Kirchengemeinde Herford-Mitte Tannen für einen guten Zweck. Der Erlös kommt bedürftigen Familien zugute. „Und der Bedarf ist in den Jahren deutlich gestiegen“, sagt Pfarrer Johannes Beer.

Bis zum 18. Dezember läuft die Aktion vor dem Münster. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr stehen Mitarbeiter bereit, um die Nordmanntanne der Wahl transportfähig zu machen. An den beiden Samstagen ist der Stand bereits ab zehn Uhr morgens besetzt.

Insgesamt 250 Tannen aus dem Sauerland - die meisten zwischen einem und drei Metern hoch - warten auf Käufer. Mindestens die Hälfte des Kaufpreises sei für den guten Zweck, sagt Pfarrer Beer.

In der kommenden Woche bekommen etwa 50 Familien Besuch und erhalten einen Einkaufsgutschein (50 Euro). Von der Bedürftigkeit der jeweiligen Familien wisse man aus den Kitas, sagt der Geistliche - und registriert eine Zunahme der Not. Der Erlös der Aktion, der über die Gutscheine hinausgeht, fließt in andere Projekte für bedürftige Familien.