Herford: Transporter kippt nach Unfall auf die Seite

Feuerwehr im Einsatz - Ampelausfall an der Elverdisser Straße

Herford

An der Kreuzung Elverdisser Straße/Werler Straße/Braker Straße kam es am Samstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen. Während eines Ampelausfalls krachte ein Golf auf der Kreuzung in die Seite eines Transporters. Ernsthaft verletzt wurde niemand.

Von Christian Müller