Herford verliert die Hochschule für Kirchenmusik

Herford/Bielefeld/Witten/Bochum

Nach langer und intensiver Diskussion steht nun fest, was in Herford schon länger befürchtet wurde: Die bisherigen Standorte der Hochschule für Kirchenmusik in Herford (Fachbereich Klassisch) und Witten (Fachbereich Popular) werden zusammengelegt. Der Neubau wird auf dem Campus der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum errichtet.