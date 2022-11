Herford: Westfalen Weser Energie zieht in neue Räumlichkeiten

Offen, transparent, kommunikativ, multifunktional und modern: So beschreiben Architektin und Projektleiterin Annemarie Marx und Geschäftsführer Jürgen Noch die Räumlichkeiten der jetzt modernisierten Hauptverwaltung der Westfalen Weser Energie GmbH an der Bielefelder Straße.

Etwa 6,5 Millionen Euro investierte das Unternehmen in die Sanierung des Gebäudes, die im April 2021 begann und jetzt kurz vor dem Abschluss steht. Circa 1,2 Millionen Euro davon flossen in die Arbeiten am Altbau, den die Elektrizitätswerke Minden Ravensberg 1925 bauen ließen und der jetzt unter Denkmalschutz steht.