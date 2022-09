Herford: Zeitungszusteller (70) wird im Parkhaus attackiert

Ein 70-jähriger Zeitungszusteller ist in der Nacht zu Mittwoch in Herford von einem stark alkoholisierten Mann angegriffen und verletzt worden, teilt die Polizei mit.

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». De

Der 70-jährige Mann aus Herford hielt sich an einem Parkhaus an der Tribenstraße auf, um zu verteilende Zeitungen in sein Auto zu verladen.

Plötzlich und unvermittelt trat ein, offenbar stark alkoholisierter, Mann an ihn heran und versuchte, ihn daran zu hindern, in seinen Opel zu gelangen.

Der Unbekannte schlug auf den 70-Jährigen ein und versuchte, einen Rucksack nach ihm zu werfen. Dieser verfehlte jedoch den Herforder, schlug dafür jedoch gegen den Opel, wodurch ein Schaden im dreistelligen Bereich entstand.

Dann entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung einer Unterführung. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung im Nahbereich ein und trafen im Umkreis einen deutlich alkoholisierten Mann an, auf den die Beschreibung des Herforder zutraf.

Nach der Feststellung seiner Personalien wurde der Mann vor Ort entlassen. Inwieweit er für die Körperverletzung verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.