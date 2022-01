Herforder (25) durch Messerstich schwer verletzt

Streit zwischen zwei jungen Männern eskaliert am Lübberlindenweg – Tatverdächtiger ist ein 22-Jähriger aus Bad Oeynhausen

Herford

Streitigkeiten über Beziehungsprobleme sind am späten Samstagabend am Lübberlindenweg in Herford eskaliert. Ein 22-Jähriger aus Bad Oeynhausen zückte ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein, einen 25-jährigen Herforder.