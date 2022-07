Herforder (56) rammt VW und wird später zum Falschfahrer

Der Herforder befuhr mit seinem Auto am Dienstag (26. Juli) gegen 13.45 Uhr die Straße Am Sennebusch, als seine Fahrt zum ersten Mal unterbrochen wurde. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner einen lauten Knall gehört. Als sie nach der Ursache sehen wollten, bemerkten sie einen grauen Kia, der gerade in einen am Fahrbahnrand geparkten VW gefahren war.

Der Fahrer stieg zwar aus seinem Auto aus, doch statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, stieg der Mann wieder in sein Auto und fuhr fort. Zeugen beschrieben seine Statur als hager, außerdem soll er circa 60 Jahre alt gewesen sein. Auch Fragmente des Kennzeichens des Kias konnten sie sich merken und verständigten die Polizei.

Die berichtet wiederum, dass kurze Zeit später weitere Anrufe bei der Polizei eingingen, die einen Falschfahrer auf der B239 zwischen den Anschlussstellen Herford und Bad Salzuflen meldeten. "Auch hier handelte es sich um einen grauen Kia, dessen Kennzeichen mit den Zeugenschilderungen aus der Straße Am Sennenbusch übereinstimmte", heißt es von der Polizei. Der Fahrer war verkehrswidrig auf den linken Fahrspuren in Richtung Bad Salzuflen unterwegs.

Polizei stoppt Falschfahrer auf Rastplatz der A2

Seine Fahrt als Falschfahrer setzte der Kia-Fahrer dann auf der A2 fort, als er die B239 nach links verließ, um auf die Autobahnzufahrt in Richtung Hannover fuhr. "Auf dem Rastplatz zwischen den Auffahrten Herford und Herford-Ost konnte der Fahrzeugführer mit Unterstützung der Autobahnpolizei Bielefeld angehalten werden", erklärt die Polizei.

Es stellte sich heraus, dass der Fahrer ein 56-jähriger Mann aus Herford war. Beim Aussteigen zeigte er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum, sodass er sich vor Ort einem Atemalkoholtest unterziehen musste. Dieser machte deutlich, dass der Mann vor Fahrteintritt deutliche Mengen Alkohol konsumiert hatte. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache Herford, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte.

Weil er sich während der Anzeigenaufnahme auf der Wache gegenüber den Beamten aber äußerst aggressiv und uneinsichtig zeigte, musste er die Nacht im Gewahrsam verbringen. Der 56-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Der Schaden an dem Kia sowie dem VW, der einem 52-jährigen Herforder gehört, liegt bei 8000 Euro.