Herforder als Vorbilder im Ehrenamt

Ohne das Engagement von Ehrenamtlichen wäre die Stadt Herford nicht das, was sie heute ist. Daher werden im Rathaus am 5. Dezember sechs Menschen beziehungsweise Gruppen geehrt, die Vorbildliches geleistet haben - so hat die UN diesen Tag zum Tag des Ehrenamtes erklärt. In Herford hat eine Jury aus vielen Vorschlägen die auszuzeichnenden Vorbilder im Ehrenamt ausgewählt. Die Feierstunde beginnt um 18.30 Uhr im Großen Sitzungssaal.

Zu denen, die ausgezeichnet werden, zählt das Team Aktiv, das sich im AWO-Stadtteilzentrum engagiert.

Alice Kirchhof, Hannelore Blessau und Helga Klode haben sich vor 10 Jahren im Stadtteilzentrum der Arbeiter-Wohlfahrt (AWO) in der Kastanienallee kennengelernt – die Geburtsstunde vom Team Aktiv.

Vom gemeinsamen Frühstück, Tanzen im Sitzen über Rommé-Abende bis hin zum Gedächtnistraining - jeden Tag bieten die drei Ehrenamtlichen für die Nachbarn und Besucher ein anderes Programm an. Mal organisieren sie gemeinsam, mal jede einzeln.

Das Team Aktiv ist eine verlässliche und wertvolle Stütze für das Stadtteilzentrum. Auf diese drei Frauen kann das Quartier zählen.

Bärbel Zuhl ist bei der Lebenshilfe aktiv. Foto: privat

Bärbel Zuhl wird ausgezeichnet für ihr Engagement bei der Lebenshilfe Herford. Durch einen Schicksalsschlag in ihrer eigenen Familie entstand vor vielen Jahren der Kontakt zur Lebenshilfe. Seitdem engagiert sich Bärbel Zuhl ehrenamtlich im Vorstand des Vereins, vor allem für den Familienunterstützenden Dienst.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen, die die Kindergärten und Werkstätten der Lebenshilfe besuchen, kommen durch sie im wahrsten Sinne des Wortes „vor die Tür“. Ob Ausflüge in Freizeitparks, Discobesuche, Kino oder ein Nachmittag im H2O – Bärbel Zuhl sorgt dafür, dass all diese Freizeitaktivitäten finanziell geregelt sind, das Budget eingehalten wird und dennoch alle auf ihre Kosten kommen.



Sind die Kinder und Jugendlichen unterwegs, um einen schönen Nachmittag zu erleben, haben die Familien auch mal Zeit für sich. Ein Gewinn für alle.

Kai Möller ist ein leidenschaftlicher Rettungsschwimmer. Foto: privat

Für seinen Einsatz bei der DLRG Herford wird Kai Möller geehrt. Von Kindesbeinen an ist er eng verbunden mit der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Herford. Schon seine Eltern waren dort ehrenamtlich engagiert – so wuchs Kai Möller von klein auf in den Verein hinein und wurde ein leidenschaftlicher Rettungsschwimmer. Seit fast 20 Jahren ist er ehrenamtlich aktiv im Wasserrettungsdienst, Katastrophenschutz und Sanitätsdienst der DLRG.

Darüber hinaus schult der 31-jährige den Nachwuchs. Möller kann begeistern und motivieren. Sein Hobby hat er inzwischen auch zu seinem Beruf gemacht. Er arbeitet als Notfallsanitäter beim Kreis Herford. Die DLRG aber ist seine Familie und sich hier zu engagieren und Zeit zu investieren, ist für Kai Möller selbstverständlich und eine große Freude.

Petra Vorndamm berät blinde und sehbehinderte Menschen. Foto: privat

Petra Vorndamm engagiert sich für den Blinden- und Sehbehindertenverein, Bezirksgruppe Herford. Menschen zu helfen, die dasselbe Problem haben wie sie: Das ist Petra Vorndamms Motivation als Vorsitzende des Vereins.

Sie ist selbst vor Jahren durch eine Krankheit erblindet und suchte Kontakt zu anderen Betroffenen. Dies hat ihr nach eigenen Angaben damals viel Kraft gegeben und sie darin bestärkt, sich ehrenamtlich im Verein zu engagieren.

Seit 2018 ist Petra Vorndamm Vereinsvorsitzende und berät blinde und sehbehinderte Menschen. Fragen, bei denen sie helfen kann: Wie bekomme ich einen Schwerbehindertenausweis? Steht mir überhaupt Blindengeld zu und wo lerne ich den Umgang mit dem Langstock? Außerdem vermittelt Petra Vorndamm Kontakte, hilft bei der Beantragung von Hilfsmitteln und organisiert den monatlichen Stammtisch des Vereins sowie gemeinsame Ausflüge.

Die Barber Angels, Chapter OWL, schneiden kostenlos die Haare und Bärte von Obdachlosen. Foto: privat

Eine ungewöhnliche Aktion stammt von den Barber Angels. Sie schneiden kostenlos die Haare und Bärte von Bedürftigen und Obdachlosen in Herford. Regelmäßig kommen die Herforder Friseure Uwe Kennemund, Susanne Fischer-Pieper, Tanjana Worgull und Volker Haimann dafür an ihrem freien Tag zum Herforder Mittagstisch, wo sie freudig erwartet werden.



Die Barber Angels sind in vielen Ländern aktiv und seit 5 Jahren auch in Herford ehrenamtlich tätig. Die Kutte, die die Ehrenamtlichen an allen Einsatzorten tragen, ist ihr Markenzeichen und dient der Wiedererkennung.

Beim Herforder Mittagstisch erreichen sie die Menschen direkt. Bedürftige und Obdachlose können sich einen Besuch beim Friseur meistens nicht leisten.

Dabei gehören gut geschnittene Haare oder ein gestutzter Bart zum Wohlfühlen in der eigenen Haut doch einfach dazu.

Yvonne Schmidt macht sich um das Kindermusical „Hits and Kids“ verdient. Foto: privat

Yvonne Schmidt engagiert sich seit 2007 im Jugendzentrum Tott. Zuvor hatte sie sich zur Jugendleiterin ausbilden lassen. Im Tott leitet sie beim Kindermusical „Hits and Kids“ von der evangelischen Jugend Herford das Team Requisite. Bei dem Musical erzählen gut 100 Kinder jährlich eine biblische Geschichte. Außerdem betreut Yvonne Schmidt eine Konfirmandengruppe der Kirchengemeinde Herford Mitte und ist im Jugendfachausschuss der Kirchengemeinden aktiv.

Freude zurückgeben – das möchte sie mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Ihr Engagement ist sehr von ihren eigenen jugendlichen Erfahrungen geprägt, denn sie hat die Jungschar als Kind selbst sehr genossen.