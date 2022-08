„The Voice of Germany“: Herforder hat die Qual der Wahl

André Deininger (42) aus Herford hat bei den Blind Auditions der Sendung "The Voice of Germany" den Song Song „A Whiter Shade Of Pale“ von Procol Harum gesungen.

Nun will er richtig groß durchstarten. Aus diesem Grund hat sich der 42-Jährige bei „The Voice of Germany“ beworben. Bereits vor einigen Wochen ist er deshalb zu den Blind Auditions nach Berlin gefahren, am Donnerstagabend dann wurde sein Auftritt auf ProSieben ausgestrahlt. Mit dem Titel „A Whiter Shade of Pale“ von Procol Harum hat er die Jury, bestehend aus Peter Maffay, Mark Forster, Rea Garvey und Stefanie Kloß überzeugen wollen - und das ist ihm gelungen.