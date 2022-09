Männer in Erziehungsberufen: „Eltern haben Vorbehalte“

Endlich ein Mann! Seit Jahren wird beklagt, dass zu wenig Männer in Kitas und Kindertagespflegeeinrichtungen arbeiten. Nun hat ein Herforder eine Kindertagespflege eröffnet - und das Gefühl, dass er Eltern schwer von seiner Arbeit überzeugen kann.

Roland Gerdes hat Kindertagespflege „Krümelbande“ in Herford eröffnet

Bei der Krümelbande ist es ruhig. Verdächtig ruhig dafür, dass es sich um eine Kindertagespflege handelt, in der Ein- bis Dreijährige betreut werden. Der Grund: Es ist Eingewöhnungszeit. Die Kinder kommen mit ihren Eltern, verbringen wenige Stunden gemeinsam in den Räumlichkeiten und gehen dann wieder. Ein sanfter Einstieg, bevor es in die 45-Stunden-Betreuung geht.