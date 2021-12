Herforder Feuerwehr geht von ruhiger Nacht aus

„Wir hatten im vergangenen Jahr in der Silvesternacht nicht einen Einsatz. Es wäre schön, wenn das in diesem Jahr genauso wäre“, sagt Buschmann.

In der Silvesternacht wird neben den Mitarbeitern der Hauptwache dennoch ein weiterer Löschzug im Dienst sein. Für alle Fälle. Vermehrt Streife fahren wird morgen Abend auch die Herforder Polizei. „Wir haben auch im vergangenen Jahr gemerkt, dass es aufgrund des Böllerverbots ruhiger war als in den Jahren zuvor. Wir werden erhöhte Präsenz zeigen, appellieren aber zugleich an die Vernunft der Bürger, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten“, sagt Uwe Maser, Pressesprecher der Polizei Herford.

Seit dem 28. Dezember gibt es verschärfte Kontaktbeschränkungen, die somit auch für die Silvesternacht gelten. Es dürfen noch maximal zehn geimpfte oder genesene Menschen privat zusammenkommen, wobei Kinder bis einschließlich 13 Jahre nicht dazu zählen.

Aufgrund des bundesweiten Verkaufsverbots von Pyrotechnik machen Meldungen die Runde, wonach Feuerwerk vermehrt per Internet im Ausland bestellt werde. „Auch da werden wir wachsam sein“, sagt Maser. In der Silvesternacht werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsbehörde der Stadt Herford stichpunktartige Kontrollen durchführen, um mögliche Menschenansammlungen aufzulösen. Dies geschieht in engem Austausch mit der Polizei. „Wir hoffen, dass sich die Herforderinnen und Herforder in der Silvesternacht vernünftig und einsichtig verhalten und in kleinem Kreis feiern“, so Patrick Puls, Beigeordneter für das Soziale und aktueller Krisenstabsleiter der Stadt Herford.

Wer noch Feuerwerkskörper aus den Vorjahren zuhause hat, kann diese abbrennen. „Ein Böllerverbot für das gesamte Stadtgebiet ist rechtlich nicht zulässig“, sagt Puls. „Der Gesetzgeber ermöglicht es zwar, eine Allgemeinverfügung für bestimmte publikumsträchtige Plätze und Straßen zu benennen, an denen ein Böllerverbot gilt, aber das halten wir in Anbetracht der ohnehin geltenden Kontaktbeschränkungen aktuell nicht für zielführend. Wir hätten es insbesondere zum Schutz des Rettungs- und Gesundheitssystems begrüßt, wenn der Gesetzgeber nicht nur ein generelles Böllerverkaufsverbot, sondern damit einhergehend auch ein generelles privates Böllerverbot erlassen hätte. Auf kommunaler Ebene ist uns das in diesem Umfang nicht möglich“, so Puls

Der Tierschutzverein Herford bittet darum, auf die Knallerei in der Silvesternacht zu verzichten. Schließlich würden explodierende Böller Haustiere und Wildtiere in große Angst versetzen. Tierhaltern empfiehlt Renate Siekkötter vom Tierschutzverein, Katzen und Hunde keinesfalls frei herumlaufen zu lassen. Die Tiere könnten durch das Feuerwerk in Panik geraten und davon laufen.

Unter dem Motto „Futter statt Böller“ wirbt der Tierschutzverein um Spenden (Sparkasse Herford; IBAN DE45 4945 0120 0000 0414 00).