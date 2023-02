Frauenklinik am Klinikum Herford hat neuen Chefarzt

Dr. Manfred Hilscher (60) ist neuer Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Am 1. Februar hat der Gynäkologe und Facharzt für Urologie die Leitung der Klinik übernommen. Zuletzt war er Direktor der Frauenklinik am Klinikum Lüdenscheid.

Manfred Hilscher, der aus Solingen stammt, fühlte sich schon an seinem ersten Tag vom Team der Klinik sehr gut aufgenommen: „Ich habe hier im Klinikum ein tolles Team an meiner Seite. Optimale Voraussetzungen, um die bisherige Arbeit fortzuführen, aber auch neue Akzente zu setzen. Wir können hier alles anbieten, was in der Gynäkologie und Geburtshilfe möglich ist."