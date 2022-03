Herforder Frühling lockt zum Einkaufsspaß

Die Herforder Innenstadt will sich am verkaufsoffenen Sonntag, 3. April, von 13 Uhr bis 18 Uhr von ihrer besten Seite zeigen. Der Herforder Frühling bietet ein Programm auf allen Plätzen. Dazu lädt die Stadtmarketingagentur Pro Herford als Veranstalterin ein.

Neben dem verkaufsoffenen Sonntag gibt es die Automeile, einen Flohmarkt, den Radewiger Frühlingsmarkt, eine Mobilitätsmesse, den Aktionstag „Aktiv im Alter“ oder auch die Erlebnistage der Markthalle und Tourist-Information zum Schlendern, Mitmachen und Erleben. Hinzu kommen Blumen- und Pflanzen-Präsentationen sowie musikalische Live-Unterhaltung.

„Der Herforder Frühling ist unsere Auftaktveranstaltung in der Innenstadt und zudem mit der größten Veranstaltungsvielfalt in unserer Stadt versehen“, betont Pro Herford Geschäftsführer Frank Hölscher. Dank zahlreicher Kooperationen werde die gesamte Innenstadt von der Berliner Straße bis zum Gänsemarkt belebt und inszeniert.

kostenloses Parkangebot im Parkhaus Elsbach-Area

Die runderneuerte Automeile zeige sich dabei zukunftsorientiert. Bereits zum 15. Mal werden sich Autohändler in der Innenstadt vorstellen und auf dem Münsterkirchplatz über innovative Modelle informieren. Der Fokus liegt auf E-Mobilität. Ergänzt wird das Thema Mobilität mit der erstmalig in diesem Jahr stattfindenden Mobilitätsmesse auf dem Rathausplatz, wo unter anderem Lastenbikes ausprobiert werden können.

Da der Rathausplatz für den Autoverkehr gesperrt wird, bietet die Stadtverkehrsgesellschaft zudem ein kostenloses Parkangebot im Parkhaus Elsbach-Areal an. Des Weiteren werden E- Roller als zusätzliches Mobilitätsangebot zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls neuartig: Der Aktionstag „Aktiv im Alter“ auf dem Neuen Markt mit Infos und Bühnenprogramm. Das Programm ab 12 Uhr wird vom Seniorenbeirat organisiert und mit Mitteln des Herford-Plans unterstützt.

Bereits eine Stunde früher, um 11 Uhr, eröffnet am Sonntag das Quartier Radewig seinen Frühlingsmarkt auf dem Gänsemarkt mit über 50 Ausstellern. Themen wie Garten, Ambiente und Genuss stehen dabei im Vordergrund und locken zu einem Besuch. Wer bereits am Samstag in der Innenstadt unterwegs ist, kann ebenfalls einen Abstecher zum Gänsemarkt machen: Mit dem Tansania-Tag, der sich auch am Sonntag noch fortsetzt, wird nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Daniel-Pöppelmann-Haus auf die besondere Verbindung des Friedrich Gymnasiums nach Tansania aufmerksam gemacht, und zwar musikalisch.

Linnenbauerplatz wird zum Gartencenter

Apropos Musik: Am Sonntag sorgt die Bielefelder Dudelsackkapelle „Pipes and Drums“ für Unterhaltung. Sie zieht ab 14.30 Uhr durch die Innenstadt und beendet ihr Programm mit einem Platzkonzert um 16 Uhr auf dem Alten Markt. Die traditionellen Fish & Chips dürfen natürlich nicht fehlen.

Für die Augen bietet der Linnenbauerplatz einiges: Der Baumarkt Obi präsentiert ein buntes Blütenmeer und verwandelt den Linnenbauerplatz in ein kleines Gartencenter, mitten in der Stadt. Wer gerne stöbert und nach alten Schätzen Ausschau hält, der wird sicher beim Flohmarkt entlang der Berliner Straße fündig. Der traditionelle Bürger-Flohmarkt vor den Geschäften wird von Optik Schlecht organisiert. Los geht es ab 11 Uhr.

Abgerundet wird das Programm durch die Erlebnistage „Energiebooster für den Frühling“ der Markthalle und der Tourist-Information . Hier wird bereits ab dem 30. März ein vielfältiges Programm rund um die Themen Aktivität und Gesundheit geboten, bei dem sich Akteure aus dem Sport- und Gesundheitssektor präsentieren und zum Mitmachen motivieren.

Die Toilettenanlage der Markthalle ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und steht als öffentliche Toilette zur Verfügung, auch über den 3. April hinaus.