Herforder gedenken der Queen

Trauerfeier in der Kaserne - Kondolenzschreiben an den König

Herford

In aller Welt haben die Menschen über die Fernsehbildschirme Abschied von Königin Elizabeth genommen. In Herford treffen sich die Mitglieder und Freunde des hiesigen Anglo-German-Circle in der Wentworth-Kaserne zu einer kleinen Gedenkfeier.

Von Hartmut Horstmann