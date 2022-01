Herforder Hipp-Tochter aktiviert Sprühtürme

Milchwirtschaftliche Industrie Gesellschaft will von 2023 an direkt nach China liefern

Die Route können die Babynahrungs-Transporteure ruhig schon mal langsam in ihre Navigationsgeräte eingeben. Denn im vergangenen Jahr sind die beiden neuen Sprühtürme im Herforder Werk fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. Mit dieser 120-Millionen-Euro-Investition stößt Hipp das Tor zu neuen Produktionsmengen und neuen Märkten auf. In China hat das Regime die Ein-Kind-Politik aufgegeben. Könnte also sein, dass dort schon bald viele Millionen Babys Hunger bekommen werden. Angesichts komplexer Registrierungsverfahren rechnet der Herforder Geschäftsführer Sebastian Neubert allerdings nicht vor dem Jahr 2023 mit dem Direktvertrieb nach China.