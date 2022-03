Herforder Kinder können bald in See stechen

XXL-Spielschiff auf dem Linnenbauerplatz nimmt Gestalt an

Herford

Bug und Heck sind schon genau so da wie Steuerrad, Anlegestelle und Schatztruhe. Lediglich der Rumpf und die Treppe zum Aussichtsturm fehlen noch: Doch schon bald können die Kinder die neue Holzkogge auf dem Linnenbauerplatz entern und in See stechen.

Von Moritz Winde